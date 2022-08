Ginnastica | Marco Lodadio infortunio | salta gli Europei Out Maresca e Macchini | Bartolini guiderà l’Italia

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 agosto 2022)non parteciperà agli2022 diartistica, che per il settore maschile andranno in scena a Monaco (Germania) dal 17 al 21 agosto. Il romano non figura infatti nella lista degli atleti convocati dal DT Giuseppe Cocciaro per un collegiale di preparazione alla rassegna continentale (a Milano, dal 7 al 14 agosto). Il motivo è da ritrovare in unin cui il nostro Cavaliere del Castello è incappato qualche giorno fa. L’allievo di Gigi Rocchini, argento agli anelli agli ultimi Mondiali (proprio come nel 2019, dopo il bronzo del 2018), ha accusato un fastidio al bicipite brachiale sinistro, mostrando anche una fasciatura in quella zona sul suo profilo Instagram. Il 30enne, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, aveva tutte le carte in regola per andare a caccia ...