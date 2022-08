Elezioni | Si-Verdi | ' ribadito a Letta che per noi agenda Draghi impraticabile' **

(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Abbiamoche consideriamo l'idea che un'alleanza che veda al centro l'è per noie che le intese, stabilite con altre forze, non possono essere vincolanti". Così Nicola Fratoianni con Angelo Bonelli al termine dell'incontro con Enrico

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Salta incontro Verdi-Sinistra e Letta: “C’è disagio, serve riflessione”. Conte: “Pd? Ufficio… - LaStampa : Elezioni, Berlusconi: “Non farò né il presidente del Consiglio, né del Senato”. E tende una mano a Renzi: “Se voles… - marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - CommentoRimosso : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Verdi e Sinistra dopo l’incontro con Letta: “Da Pd forte volontà di arrivare a una intesa. 48 or… - Giancar70336148 : RT @Virus1979C: #elezioni M5s, Patuanelli: “Se Si e Verdi vorranno unirsi bene. Noi non ci alleiamo con chi vuole il nucleare”. -

politiche, per Berlusconi il tempo non passa. "Serve un nuovo miracolo italiano" Roma, 4 agosto 2022 - E' in corso l'incontro tra Enrico Letta e/ Sinistra italiana , programmato ...... "Letta obbligato all'intesa con Calenda, ma gli servono anche Renzi e Di Maio" - M5S: il caos delle regole - Coalizione in bilico, il patto Letta - Calenda rimette in discussione Si e- Meloni,...Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "L'incontro è durato un ora e mezzo e Letta ha confermato la forte volontà e determinazione del Pd a stringere un'intesa elettorale" con Sinistra Italiana e Verdi ...Anche se mancano ancora due settimane al deposito ufficiale delle liste dei candidati, la campagna elettorale è già entrata nel vivo. A monopolizzare il dibattito politico negli ultimi giorni è stato ...