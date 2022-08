Elezioni | Noi di Centro | “In campo alla Camera e al Senato”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stiamo raccogliendo le firme per le candidature diper difendere la rappresentanza delle aree interne. Non possiamo accettare di essere cannibalizzati dalle coalizioni inche del resto hanno già perso contro Noi disia al comune cheprovincia di Benevento”. Lo dichiarano in una nota congiunta i dirigenti irpini di Noi di, Guerino Gazzella, Bruno Aliberti, Adele Nigro, Giovanni Centrella e Ciro Aquino. “Anche in Irpinia – affermano – stiamo raccogliendo significative adesioni intornolista di Noi di. Tanti amministratori locali e piccoli imprenditori si dichiarano stanchi di una rappresentanza parlamentare distante dai problemi del territorio. Per queste ragioni, ma ...

raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - SimonaMalpezzi : Ho firmato con convinzione l’appello della comunità scientifica sul clima. Le elezioni saranno uno spartiacque tra… - Ettore_Rosato : Un polo di centro, moderato, riformista, coerente con quello che abbiamo sempre detto alle prossime elezioni ci sar… - frances39835510 : Prima c’era la lamentela per le elezioni mai concesse, ora ci sono e si rifiutano? Un accordo con noi stessi. - Rossana44792035 : RT @ItaliaVivaRoma1: 'Noi supereremo tranquillamente la soglia. E saremo la sorpresa delle elezioni. Non ha idea di quanta gente ci stia ce… -

RaiNews

Roma, 4 ago. " "Due settimane fa Berlusconi e Salvini hanno mandato a casa il Governo Draghi. E il Pd si è messo al lavoro con grande generosità perchécome Democratici e progressisti " ed Enrico Letta " abbiamo come Dna il Dna dell'Ulivo. Quindi costruiamo. Costruiamo non un fronte 'contro', ma un'alternativa sui grandi valori". Così il ...... che è anche capogruppo della Lega in consiglio comunale a Biella " ma siamo pronti, perchénon parliamo con le persone od organizziamo i gazebo solo prima delle, ma lo facciamo tutto l'... Meloni: " La nostra proposta è più assumi meno tasse paghi". La replica di Conte:" Già fatto" - Aggiornamento del 04 Ago delle ore 17:30 - Aggiornamento del 04 Ago delle ore 17:30 Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...(Adnkronos) – “Indifferenza, apatia, distacco emotivo, ‘anestesia’, perdita di motivazione. Possiamo usare molte parole per descrivere la distanza, sul piano delle emozioni, che in questo momento semb ...