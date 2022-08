Comune Pompei e Parco Archeologico, insieme per un maggiore sviluppo (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPompei (Na) – Un protocollo di intesa che regola i rapporti tra il Comune di Pompei e il Parco Archeologico “per l’educazione, lo sviluppo e la promozione delle attività culturali legate alla realizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni”. Lo hanno firmato oggi il direttore generale del Parco Gabriel Zuchtriegel e il sindaco Carmine Lo Sapio, che parla di un “accordo storico” perché mai prima si era riusciti “ad unire le sinergie dei due enti, sempre distanti e divisi, per lo sviluppo turistico ed economico della città”. Il Comune di Pompei si è posto “l’obiettivo di collaborare attivamente con il Parco Archeologico – si legge in una nota congiunta – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Un protocollo di intesa che regola i rapporti tra ildie il“per l’educazione, loe la promozione delle attività culturali legate alla realizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni”. Lo hanno firmato oggi il direttore generale delGabriel Zuchtriegel e il sindaco Carmine Lo Sapio, che parla di un “accordo storico” perché mai prima si era riusciti “ad unire le sinergie dei due enti, sempre distanti e divisi, per loturistico ed economico della città”. Ildisi è posto “l’obiettivo di collaborare attivamente con il– si legge in una nota congiunta – ...

