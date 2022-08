Carmen Di Pietro | Rivelazione assurda | “Loro non vogliono” | la tengono in ostaggio

Leggi su direttanews

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è lasciata andare a parole pesantissime.dilo ammette a tutti: nonassolutamente che accadaDi(Youtube)L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, che durante il reality show si è fatta conoscere ed amare per tutti i suoi pregi e difetti, nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista che ha scioccato tutti. In Honduras,diè sbarcata con il figlio Alessandro Iannoni, avuto da Giuseppe Inannoni, ex compagno della donna. Diplomato al liceo scientifico ed iscritto ad Economia Aziendale, quella all’Isola era la sua prima esperienza in un reality show. Alessandro, però, si è fatto conoscere ed apprezzare molto, soprattutto per la sua educazione senza tempo. Nelle ultime ore, però, le ...