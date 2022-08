Canoa velocità, Mondiali 2022: Carlo Tacchini in Finale A nel C1 1000! Bene il K2 1000 e la paracanoa (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono proseguiti oggi, giovedì 4 agosto, i Mondiali senior 2022 di Canoa velocità e paraCanoa: ad Halifax, in Canada, nella sessione mattutina della seconda giornata di gare, spazio per la Canoa velocità alle batterie di specialità olimpiche e non, e per la paraCanoa alle ultime batterie delle specialità paralimpiche. Canoa VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Gran colpo nel C1 1000 maschile di Carlo Tacchini, che stacca l’unico pass a disposizione per la Finale A di domenica dominando la prima serie in 4:01.68, infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari e facendo segnare il terzo crono complessivo delle batterie. SPECIALITA’ NON OLIMPICHE Vanno direttamente in ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono proseguiti oggi, giovedì 4 agosto, iseniordie para: ad Halifax, in Canada, nella sessione mattutina della seconda giornata di gare, spazio per laalle batterie di specialità olimpiche e non, e per la paraalle ultime batterie delle specialità paralimpiche.VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Gran colpo nel C1maschile di, che stacca l’unico pass a disposizione per laA di domenica dominando la prima serie in 4:01.68, infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari e facendo segnare il terzo crono complessivo delle batterie. SPECIALITA’ NON OLIMPICHE Vanno direttamente in ...

