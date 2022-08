Calciomercato Roma, oggi è il Wijnaldum day: le cifre dell’operazione col Psg (Di giovedì 4 agosto 2022) È il giorno di Wijnaldum alla Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio, è stata raggiunta un’intesa totale sia col calciatore che con la società. Si tratta di prestito gratuito con diritto di riscatto (e non obbligo) a 8 milioni di euro. I giallorossi pagheranno circa 5 milioni di euro di ingaggio, ovvero la metà del suo stipendio. L’altra metà la pagherà il Psg (l’olandese ha rinunciato a circa mezzo milione di euro per facilitare la trattativa). Wijnaldum Roma Psg È stato messo a disposizione di Wijnaldum e la sua famiglia un volo privato, partito da Rotterdham e che atterrerà all’aeroporto di Ciampino alle 17:30 circa. È stata decisiva la presenza di José Mourinho, che ha fatto pendere la decisione dell’olandese verso il progetto giallorosso. Comincerà, dunque, già oggi la ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 4 agosto 2022) È il giorno dialla. Come riporta Gianluca Di Marzio, è stata raggiunta un’intesa totale sia col calciatore che con la società. Si tratta di prestito gratuito con diritto di riscatto (e non obbligo) a 8 milioni di euro. I giallorossi pagheranno circa 5 milioni di euro di ingaggio, ovvero la metà del suo stipendio. L’altra metà la pagherà il Psg (l’olandese ha rinunciato a circa mezzo milione di euro per facilitare la trattativa).Psg È stato messo a disposizione die la sua famiglia un volo privato, partito da Rotterdham e che atterrerà all’aeroporto di Ciampino alle 17:30 circa. È stata decisiva la presenza di José Mourinho, che ha fatto pendere la decisione dell’olandese verso il progetto giallorosso. Comincerà, dunque, giàla ...

