Calciomercato Milan | Maldini gelato | adesso la beffa è ufficiale

Leggi su serieanews

(Di giovedì 4 agosto 2022) Obiettivo di mercato sfumato per il: arriva l’annuncio che elimina ogni speranza per il direttore tecnicoe i tifosi rossoneri Dall’euforia per l’arrivo di Charles De Ketelaere diventato un calciatore deldopo un lungo inseguimento alla delusione di oggi. I rossoneri non sono riusciti a concretizzare l’assalto perché il calciatore ha scelto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.