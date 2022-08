Bufera al Tg1 | Elisa Anzaldo fatta fuori? La battuta scatena le polemiche

lasperanza54 : @Corriere «Ha tanti altri peccati»: Anzaldo e la battuta su Meloni. Bufera sul Tg1, poi le scuse. «Va rimossa»… - news_mondo_h24 : Bufera tg1 per la battuta della giornalista su Meloni - ItaliaViva : Rai, bufera sul Tg1. @Michele_Anzaldi: 'Accuse pretestuose' - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: 'Tanti peccati'. Anzaldo contro Meloni, Tg1 nella bufera e la giornalista chiede scusa #4agosto - 2014Monaco : RT @LuiRispoli: Una persona che si lascia andare ad una battuta di così cattivo gusto durante una trasmissione della TV pubblica per il sol… -

Disavventura per Elisa Anzaldo, iconico volto del, che ha suscitato l'ira di Fratelli d'Italia per una battuta sfuggitale nel corso del telegiornale .alper una battuta di Elisa Anzaldo su Giorgia Meloni: le sue parole Nel corso dell'edizione del mattino del tg, Anzaldo commentava, insieme a un giornalista e condirettore del Corriere ...Così, per celia Elisa Anzaldo, anchor woman deldella sera, nel corso della sua rassegna stampa ... Lasi consuma a pochi giorni dall'entrata in vigore della par condicio varata ieri da Agcom ...Una battuta innocua può scatenare l'ira delle persone Sembrerebbe di sì vista la bufera sul Tg1 ed Elisa Anzaldo la cui affermazione ha scatenato una serie di polemiche: ecco che cosa ha detto.Nel Tg1 si è scatenata la bufera per una battuta della giornalista Elisa Anzaldo su Giorgia Meloni. La Lega ne chiede la sospensione.