sportli26181512 : Asllani conquista Inzaghi: superato Mkhitaryan nelle gerarchie: Inter, Asllani conquista Inzaghi: superato Mkhitary… -

La Gazzetta dello Sport

Per lo staff tecnico e la dirigenza, l'incontro sul campo conè stato un vero colpo di fulmine. L'ECCEZIONE Che l'Inter avesse visto qualcosa di speciale inè stato chiaro da subito.Ma cari amici, i suddetti non hanno partecipato alladello scudetto l`anno passato. Forse ... ma è migliore di Calhanoglu Può sostituire Perisic(bel giocatore) può sostituire ... Inter, Asllani conquista Inzaghi: superato Mkhitaryan nelle gerarchie - La Gazzetta dello Sport Un mese di Inter e la sensazione di sentirsi già a casa. Addio timidezza, addio emozione da primo giorno di scuola: Kristjan Asllani si è seduto in prima fila sin dalla prima lezione del professor ...Una serie A atipica al via tra 15 giorni. Altobelli: «Giocando ogni tre giorni ci sarà bisogno di tutti, ma soprattutto sarà decisiva la preparazione estiva» ...