Vaiolo delle scimmie, la vaccinazione sta per partire anche in Italia. Ecco chi dovrà farla e come (Di mercoledì 3 agosto 2022) Già pronte 5.200 dosi. Il Ministero della Salute sta mettendo a punto la circolare che definisce le persone a rischio da immunizzare. Non si tratterà di una campagna di massa. Il virus finora ha contagiato 22mila persone nel mondo, 505 in Italia. Possibile la quarantena per i... Leggi su repubblica (Di mercoledì 3 agosto 2022) Già pronte 5.200 dosi. Il Ministero della Salute sta mettendo a punto la circolare che definisce le persone a rischio da immunizzare. Non si tratterà di una campagna di massa. Il virus finora ha contagiato 22mila persone nel mondo, 505 in. Possibile la quarantena per i...

