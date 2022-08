Open_gol : Nello stato a guida repubblicana il 59% degli elettori è favorevole alla conservazione dei diritti all’aborto - fisco24_info : Usa: il Kansas mantiene il diritto all'aborto: Vincono i sì al referendum - tfnews_t : #Kansas: vince il #dirittoallaborto #news #tfnews #USA #aborto #Referendum #referendumaborto #kansasreferendum - AstrazenekaP : C'è del buono in Kansas. - spyheeda : RT @ultimora_pol: #USA #Kansas Con un referendum il #Kansas ha votato in favore della protezione del diritto all'aborto nel loro Stato. @u… -

Ilmantiene il diritto all'aborto: gli elettori hanno bocciato ieri una proposta che avrebbe rimosso i diritti di accesso alle interruzioni di gravidanza dalla costituzione dello Stato. Lo ...Il PresidenteJoe Biden firmerà oggi un altro ordine esecutivo per garantire l'accesso all'aborto alla luce ... Ilmantiene il diritto all'aborto Ilmantiene il diritto all'aborto: gli ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...E il presidente Joe Biden firma un altro ordine esecutivo per garantirlo dopo la sentenza choc della Corte Suprema ...