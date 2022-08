Tommaso Paradiso ferma il concerto per una sorpresa speciale | Daniela e Armando protagonisti sul palco – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta –ha riscaldato i cuori di oltre 6 mila persone nella tappa di Baia Domizia del suo ‘Tommy Summer Tour 2022’. Il cantautore, noto per essere stato il frontman dei The Giornalisti, non ha tradito le attese ieri sera con due ore di spettacolo davvero emozionanti all’Arena dei Pini. Dopo alcune controversie, ormai risolte, con il gruppo, nel suo tour estivosta portando in scena anche le più note canzoni del suo ex gruppo, che hanno segnato la vita di un’intera generazione di italiani. Le ballad più romantiche e le canzoni più ritmate si susseguono nella scaletta del cantautore romano: da Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche e certificato triplo disco di platino, a Felicità Puttana (quadruplo platino), fino a Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro), ...