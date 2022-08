Soverato, chiede di essere pagata per il suo lavoro ma il datore la massacra di botte. Lei riprende tutto col cellulare (Di mercoledì 3 agosto 2022) La 25enne, nigeriana, aveva deciso di lasciare l'occupazione perché umiliata, vessata e sfruttata. Il proprietario dello stabilimento le ha dato solo una infinitesima parte dello stipendio dovuto e le si è avventato contro, colpendola violentemente e insultandola. Lei lo ha... Leggi su repubblica (Di mercoledì 3 agosto 2022) La 25enne, nigeriana, aveva deciso di lasciare l'occupazione perché umiliata, vessata e sfruttata. Il proprietario dello stabilimento le ha dato solo una infinitesima parte dello stipendio dovuto e le si è avventato contro, colpendola violentemente e insultandola. Lei lo ha...

