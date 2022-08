Salvare immagini e video nello Stato di WhatsApp

allakatallafru1 : RT @BCF951: @ProVitaFamiglia Sono felice di sapere che nel primo mondo ci sono ancora i difensori della vita, un grande abbraccio dal Cile… - coscienzavigile : RT @pomhey: Come Salvare ed estrarre immagini da un PDF - RIJEKApartments : RT @pomhey: Come Salvare ed estrarre immagini da un PDF - pomhey : Come Salvare ed estrarre immagini da un PDF - Moto_it : L'obiettivo è salvare e valorizzare il vasto repertorio di immagini della FMI. Dopo la prima fase di lancio, l’Arch… -

Gazzetta del Sud

Il viaggio di Giulio è stato documentato tappa per tappa, con video esui social. Dai momenti più difficili, come la strada su Alto do Poyo, la punta più alta della Galizia, a quelli più ...Benzine bio per '' le auto a carburante: cosa sono/ Problematiche e costi MORTA DOPO BUNGEE ... Baus, il cerotto smart per le ecografie/nitide e monitoraggio salute Purtroppo non è la ... Una voleva salvare l'altra: Giulia e Alessia travolte dal treno dopo la telefonata al papà Bambina si sporge troppo dal finestrino e cade dall'auto in corsa di sua madre in un incrocio trafficato a Ningbo, in Cina ...(LaPresse) Una bambina si sporge troppo dal finestrino dell'auto di sua madre e cade a terra in un incrocio molto trafficato a Ningbo, in Cina. Le immagini sono state riprese da alcune telecamere a ci ...