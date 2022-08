Ragazze uccise dal treno e la gogna social: "come vi permettete di giudicare il papà di Alessia e Giulia?" (Di mercoledì 3 agosto 2022) E, per l'ennesima volta, mi fa piacere dire che scrivo per Tiscali News, dove non si abdica nemmeno un minuto all'umanità e anche questa volta hanno raccontato questa storia con dolcezza e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) E, per l'ennesima volta, mi fa piacere dire che scrivo per Tiscali News, dove non si abdica nemmeno un minuto all'umanità e anche questa volta hanno raccontato questa storia con dolcezza e ...

Agenzia_Ansa : Attraversano i binari, due ragazze investite e uccise da un treno. A Riccione, travolte sono state viste barcollare… - rtl1025 : ?? Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla s… - MaxRonchi4 : Ringraziate questa donna quando le vostre ragazze o donne verranno assalite e uccise per strada dai falsi migranti… - MassimoAllievi : @EnricoLetta @Tg3web sei andato ai funerali delle ragazze uccise dagli immigrati??? - Damianodanny1 : PUNTI OSCURI CASO 2 SORELLE TRAVOLTE E UCCISE DATRENO STAZIONE DI RICCIONE X ERANO TRA LE ROTAIE? COME MAI UNA D… -