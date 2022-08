Pensionati al settimo cielo | 300 euro in più se hai superato questa età | ora è ufficiale

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o temporanea corrisposta a una persona fisica in base a un rapporto giuridico con l’ente o la società che è obbligata a corrisponderla per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi. Per poter andare in pensione, però, come noto, bisogna essere in possesso di determinati requisiti sia dal punto di vista dell’età anagrafica che dei contributi. Dopo l’addio a Quota 100, entro la fine dell’anno 2022 sarà la volta di dire addio a Quota 102. Tuttavia, è possibile che spunti l’ipotesi che Quota 102 possa essere prorogata all’anno 2023. Inoltre, è possibile incrementare l’assegno previdenziale di 300La quota 100 è scaduta lo scorso 31 dicembre 2021, la quota 102, in vigore solo per quest’anno, scadrà il 31 dicembre 2022. Ma questo non significa che entrambe le misure non possano essere ...