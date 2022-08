Panico: «Con gli Europei femminili si è entrati in una nuova era» (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ex calciatrice italiana Panico ha parlato dell’evoluzione del calcio femminile dopo gli ultimi Europei vinti dall’Inghilterra Patrizia Panico, ex attaccante di Lazio e Italia, in una intervista a Il Messaggero ha parlato dell’evoluzione del calcio femminile dopo gli Europei vinti dall’Inghilterra. nuova ERA – «Io credo che questo torneo abbia certificato la bontà di un progetto avviato qualche anno fa. Il nuovo format della Champions League nel 2009 e la FA Women’s Super League nel 2011 non hanno dato solo un impulso incredibile al sistema inglese, ma hanno trainato il resto d’Europa». ITALIA – «Anche nel nostro paese, nonostante la delusione dell’europeo, è stato avviato un piano di crescita e il professionismo ora va sostenuto». URGENZE – «Le strutture sono la priorità. Servono ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ex calciatrice italianaha parlato dell’evoluzione del calcio femminile dopo gli ultimivinti dall’Inghilterra Patrizia, ex attaccante di Lazio e Italia, in una intervista a Il Messaggero ha parlato dell’evoluzione del calcio femminile dopo glivinti dall’Inghilterra.ERA – «Io credo che questo torneo abbia certificato la bontà di un progetto avviato qualche anno fa. Il nuovo format della Champions League nel 2009 e la FA Women’s Super League nel 2011 non hanno dato solo un impulso incredibile al sistema inglese, ma hanno trainato il resto d’Europa». ITALIA – «Anche nel nostro paese, nonostante la delusione dell’europeo, è stato avviato un piano di crescita e il professionismo ora va sostenuto». URGENZE – «Le strutture sono la priorità. Servono ...

