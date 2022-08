Michelle Hunziker | salta il suo show E spunta il test di gravidanza con Aurora

Leggi su dilei

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Una splendida vacanza in Sardegna, le figlie sempre al suo fianco, un nuovo amore. L’estate diprocede a gonfie vele, dopo una stagione televisiva ricca di successi. Il suoImpossible,realizzato per celebrare i 25 anni di carriera della conduttrice, è stato una scommessa vinta ma stando alle ultime voci in merito pare che le nuove puntate non andranno in onda a settembre, come previsto. E nel bel mezzo di questa bad news, si aggiunge un’ulteriore indiscrezione che fa già discutere: undisospetto con la figliaRamazzotti., rimandata la nuova edizione di “Impossible” Per la conduttrice questo è un periodo d’oro e in molti sensi. Reduce da ...