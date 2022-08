Michelle e Aurora Ramazzotti: il selfie insieme è da perdere la testa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un recente scatto di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme ha fatto perdere la testa ai fan: il motivo? Sembrano due sorelle. Continuano le vacanze di Michelle Hunziker e le sue figlie. Attualmente la conduttrice televisiva è a casa del suo nuovo fidanzato Giovanni e ha portato con se anche le sue bambine. Pochi giorni fa a raggiungerla è stata anche Aurora Ramazzotti e un loro scatto insieme ha fatto il giro del web. (web)Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker in vacanza insieme Non solo mamma e figlia, Aurora e Michelle sembrano proprio due sorelle. E questo non solo per via della loro ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un recente scatto diHunzikerha fattolaai fan: il motivo? Sembrano due sorelle. Continuano le vacanze diHunziker e le sue figlie. Attualmente la conduttrice televisiva è a casa del suo nuovo fidanzato Giovanni e ha portato con se anche le sue bambine. Pochi giorni fa a raggiungerla è stata anchee un loro scattoha fatto il giro del web. (web)Hunziker in vacanzaNon solo mamma e figlia,sembrano proprio due sorelle. E questo non solo per via della loro ...

