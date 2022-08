Katy Perry lancia fette di pizza ai fan dopo un concerto (video) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Katy Perry è stata ripresa mentre, durante un concerto a Las Vegas, ha lanciato delle pizze verso i fan: il video è diventato virale suscitando anche qualche polemica. Katy Perry durante un concerto a Las Vegas ha iniziato a lanciare pizze verso il pubblico: il video del gesto è diventato subito virale ed è stato commentato sui social dove molti hanno rimproverato la star californiana, considerando l'azione uno spreco di cibo, particolarmente grave in questo momento storico. La fidanzata di Orlando Bloom ama la pizza, tanto che nel 2014 la pop star si presentò a una festa organizzata al Philadelphia Museum of Art vestita da fetta di pizza, ma nessuno si aspettava che nel corso di un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022)è stata ripresa mentre, durante una Las Vegas, hato delle pizze verso i fan: ilè diventato virale suscitando anche qualche polemica.durante una Las Vegas ha iniziato are pizze verso il pubblico: ildel gesto è diventato subito virale ed è stato commentato sui social dove molti hanno rimproverato la star californiana, considerando l'azione uno spreco di cibo, particolarmente grave in questo momento storico. La fidanzata di Orlando Bloom ama la, tanto che nel 2014 la pop star si presentò a una festa organizzata al Philadelphia Museum of Art vestita da fetta di, ma nessuno si aspettava che nel corso di un ...

LoryP97 : RT @what_about_drew: Tutti indignati per Katy Perry che lancia delle fette di pizza, ma non ho mai letto mezzo tweet riguardo a tutto il ci… - parisinigiacomo : Gesù: “chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra” Katy perry: ???????? - RADIOBRUNO1 : Katy Perry lancia pezzi di pizza al pubblico durante un concerto, ma scoppia la polemica sui social. Trovata simpat… - EuDeia_ : RT @what_about_drew: Tutti indignati per Katy Perry che lancia delle fette di pizza, ma non ho mai letto mezzo tweet riguardo a tutto il ci… - giulilietta : per farmi felice basta solo cantare a squarciagola katy perry in macchina non chiedo altro -