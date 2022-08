Genshin Impact: Primogems GRATIS con Reminiscent Regimen (Di mercoledì 3 agosto 2022) MiHoYo annuncia l’arrivo di un nuovo evento a tempo per Genshin Impact, il quale come sempre vi permetterà di guadagnare Primogems GRATIS ed altre ricompense, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli. Come guadagnare Primogems GRATIS in Genshin Impact con il nuovo evento a tempo L’evento si terrà nell’arcipelago delle Mele d’Oro nel periodo compreso tra il 4 Agosto e il 15 Agosto, per poter accedere dovrete aver raggiunto almeno il livello avventura 32 e completata la missione Odissei estiva I. La sfida ha tre differenti temi: Discesa, Raid e Convoglio, da giocare in co-operativa, per un totale di 6 livelli. Ogni giorno verrà sbloccato un nuovo livello, per partecipare dovrete formare un gruppo, completando le richieste proposte riceverete ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 3 agosto 2022) MiHoYo annuncia l’arrivo di un nuovo evento a tempo per, il quale come sempre vi permetterà di guadagnareed altre ricompense, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli. Come guadagnareincon il nuovo evento a tempo L’evento si terrà nell’arcipelago delle Mele d’Oro nel periodo compreso tra il 4 Agosto e il 15 Agosto, per poter accedere dovrete aver raggiunto almeno il livello avventura 32 e completata la missione Odissei estiva I. La sfida ha tre differenti temi: Discesa, Raid e Convoglio, da giocare in co-operativa, per un totale di 6 livelli. Ogni giorno verrà sbloccato un nuovo livello, per partecipare dovrete formare un gruppo, completando le richieste proposte riceverete ...

