F1, il curioso record di Sebastian Vettel. Nessuno nella storia si è classificato 4° tante volte quanto lui! (Di mercoledì 3 agosto 2022) La scorsa settimana Sebastian Vettel ha annunciato il proprio ritiro dalla Formula Uno al termine della stagione corrente. A oggi il tedesco, oltre a essersi laureato quattro volte Campione del Mondo, ha vinto 53 GP (terzo in termini assoluti, dietro a Lewis Hamilton e Michael Schumacher), ha realizzato 57 pole position (quarto di sempre alle spalle di Hamilton, Schumacher e Ayrton Senna) e ha firmato 38 giri più veloci in gara (quinto all-times). Cionondimeno, quanti sanno che il trentacinquenne teutonico detiene un particolare record? È il pilota ad aver concluso più Gran Premi al quarto posto nella storia del Circus! Vettel si è classificato ai piedi del podio ben 34 volte e, in questa singolare classifica, precede l’ex compagno di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) La scorsa settimanaha annunciato il proprio ritiro dalla Formula Uno al termine della stagione corrente. A oggi il tedesco, oltre a essersi laureato quattroCampione del Mondo, ha vinto 53 GP (terzo in termini assoluti, dietro a Lewis Hamilton e Michael Schumacher), ha realizzato 57 pole position (quarto di sempre alle spalle di Hamilton, Schumacher e Ayrton Senna) e ha firmato 38 giri più veloci in gara (quinto all-times). Cionondimeno, quanti sanno che il trentacinquenne teutonico detiene un particolare? È il pilota ad aver concluso più Gran Premi al quarto postodel Circus!si èai piedi del podio ben 34e, in questa singolare classifica, precede l’ex compagno di ...

Vicidominus : Azz, un record di cui andarne fieri! A quando il primato pure in italia? Curioso di sapere chi è il vincitore. - zazoomblog : Curioso record per Ronaldo: è il giocatore più insultato del Regno Unito - #Curioso #record #Ronaldo: #giocatore - infoitcultura : Curioso record per Ronaldo: è il giocatore più insultato del Regno Unito -

AnTuTu, la top 10 dei migliori smartphone di luglio 2022 Il dettaglio più curioso di questa edizione della lista è la prepotente presenza dello Snapdragon 8 ... Con un record di 1.124.622 punti, il modello più potente della gamma presenta Snapdragon 8 Plus ... Un agosto carico di sorprese, e non tutte positive: il meteo allarma gli italiani ...e gradevole o raffiche di temporali Il mese di luglio ormai concluso entra di diritto nei record ... Lo scenario, nel corso dei primi giorni del mese, sarà davvero curioso: dovrebbe infatti verificarsi ... Tiscali Il dettaglio piùdi questa edizione della lista è la prepotente presenza dello Snapdragon 8 ... Con undi 1.124.622 punti, il modello più potente della gamma presenta Snapdragon 8 Plus ......e gradevole o raffiche di temporali Il mese di luglio ormai concluso entra di diritto nei... Lo scenario, nel corso dei primi giorni del mese, sarà davvero: dovrebbe infatti verificarsi ... Yibing Wu, dalla Cina con un sogno: la scalata è da record