Elezioni, questa tornata è la meno seguita di sempre. Colpa della comunicazione banale (Di mercoledì 3 agosto 2022) di Cesare Gigli Ritengo che la competizione elettorale italiana che avrà il suo culmine il 25 settembre sia tra le meno appassionanti della nostra storia repubblicana. Non solo perché il vincitore è annunciato, non solo perché le accozzaglie tra partiti e movimenti chiamate eufemisticamente alleanze elettorali sono solo una maniera per decidere i posti, senza che ci sia un’effettiva discussione su programmi e obiettivi politici, neanche a breve scadenza. Ma perché in un mondo interconnesso e globale, parlare di politica in maniera così semplicistica e banale è poco, pochissimo, interessante. Dobbiamo partire da alcuni punti fermi: il mondo è governato da un capitale finanziario che si regge su una tecnologia complessa. Tutte e due queste realtà non sono in mano a realtà pubbliche, ma private. Questo relega la politica degli stati a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) di Cesare Gigli Ritengo che la competizione elettorale italiana che avrà il suo culmine il 25 settembre sia tra leappassionantinostra storia repubblicana. Non solo perché il vincitore è annunciato, non solo perché le accozzaglie tra partiti e movimenti chiamate eufemisticamente alleanze elettorali sono solo una maniera per decidere i posti, senza che ci sia un’effettiva discussione su programmi e obiettivi politici, neanche a breve scadenza. Ma perché in un mondo interconnesso e globale, parlare di politica in maniera così semplicistica eè poco, pochissimo, interessante. Dobbiamo partire da alcuni punti fermi: il mondo è governato da un capitale finanziario che si regge su una tecnologia complessa. Tutte e due queste realtà non sono in mano a realtà pubbliche, ma private. Questo relega la politica degli stati a un ...

