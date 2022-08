Dl Aiuti: in corso incontro Franco, Garofoli e partiti a P.Chigi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - E' in corso a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, un incontro del governo con i partiti per illustrare le linee generali del decreto Aiuti bis, atteso in Consiglio dei ministri domani. A fare il punto sul nuovo decreto Aiuti il sottosegretario Roberto Garofoli e il ministro dell'Economia Daniele Franco, che a seguire incontrerà al Mef anche i sindacati. Al tavolo sono presenti, tra gli altri, la viceministra Alessandra Todde, per il M5S, e il ministro Roberto Speranza. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - E' ina Palazzo, a quanto si apprende, undel governo con iper illustrare le linee generali del decretobis, atteso in Consiglio dei ministri domani. A fare il punto sul nuovo decretoil sottosegretario Robertoe il ministro dell'Economia Daniele, che a seguire incontrerà al Mef anche i sindacati. Al tavolo sono presenti, tra gli altri, la viceministra Alessandra Todde, per il M5S, e il ministro Roberto Speranza.

