preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - chiaravix : Oggi assaggio per la prima volta il sushi dopo il covid. L’odore tendeva a disgustarmi però è da due giorni che mi… - vivereitalia : Covid oggi Toscana, 2.260 contagi e 9 morti: bollettino 3 agosto - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Toscana 2.260 contagi e 9 morti: bollettino 3 agosto - #Ultime #Notizie #Covid… -

Sky Tg24

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientisono complessivamente 683 (23 in meno rispetto a ieri, meno 3,3%), 28 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 7,7%). ...Da qualche singolo caso, che si poteva ritenere sporadico, siamoa più di 10 persone ... "Nel reparto di Malattie infettive eravamo molto concentrati sul, ma in questi giorni la West Nile ha ... Covid, news. Frena discesa dei casi in Italia, più contatti in vacanza. LIVE Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...Ogni variante Covid che arriva porta con se dei nuovi suoi sintomi. Se fino a Delta la perdita di gusto e olfatto era il campanello d'allarme, ...