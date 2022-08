Commercio | Istat | a giugno vendite dettaglio -1 | 1% su mese | +1 | 4% su anno**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) - Al'stime una flessione sulprecedente per leal(-1,1% in valore e -1,8% in volume) mentre su base annua aumentano dell'1,4% in valore e diminuiscono del 3,8% in volume. Nel secondo trimestre 2022, in termini congiunturali, lealcrescono in valore (+1,1%) e calano leggermente in volume (-0,3%). Ma è una crescita di valore - commenta l'istituto di statistica - "in buona parte attribuibile all'incremento dei prezzi". Su base congiunturale ledei beni non alimentari diminuiscono sia in valore (-2,2%) sia in volume (-2,5%), mentre per i beni alimentari si registra un aumento in valore (+0,4%) e una diminuzione in volume (-0,8%). Rispetto a2021 sono invece ...