Claudia Cardinale smentisce di essere in ospizio | “Sto in campagna vicino Parigi”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) “Mi trovo in una casa diin compagnia dei miei figli. Sto accanto alla mia famiglia, sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti”.una volta per tutte le voci che la volevano ricoverata in una casa di cura in Francia contro la sua volontà. I rumor si sono rincorsi insistentemente nelle ultime ore e l’attrice 84enne, una delle icone del cinema italiano, ha deciso di mettere fine al chiacchiericcio. Ad alimentare il gossip è stato il silenzio dellae il fatto che fosse lontana dalle scene da tempo. Tanto far dubitare sul suo stato di salute. Nata nel 1938 a Tunisi da genitori di origini italiane (il suo vero nome è Claude Joséphine Rose), a solo 17 anni vinse un ...

FQMagazineit : Claudia Cardinale smentisce le voci sul suo ricovero in una casa di riposo: “Sono in piena salute, sto accanto alla… - zazoomblog : Claudia Cardinale rassicura i fan: Sto bene e con i miei figli. Altro che casa di riposo ecco dove si trova -… - CinemApp_Cinema : #ClaudiaCardinale ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà? - angiuoniluigi : RT @leggoit: Claudia Cardinale rassicura i fan: «Sto bene e con i miei figli». Altro che casa di riposo, ecco dove si trova - solospettacolo : Claudia Cardinale: 'sto bene e con i miei figli' -

'Sono in piena salute': dopo le indiscrezioni pubblicate sul web,- residente da anni in Francia - tiene a far sapere che sta bene e che 'si trova attualmente in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei suoi figli'. 'Sto accanto alla ...In merito a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa italiani, l'attrice- residente da anni in Francia - tiene a far sapere che sta bene e che "si trova attualmente in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei suoi figli". "Sto accanto alla ...Tra le più grandi attrici di sempre, Claudia Cardinale vive a Parigi da molti anni. Ad impensierire, negli ultimi giorni, era stato anche l'account Instagram della Cardinale dove l'ultimo aggiornament ...«Sono in piena salute»: dopo le indiscrezioni pubblicate sul web, Claudia Cardinale - residente da anni in Francia - tiene a far sapere che sta bene e che «si trova attualmente ...