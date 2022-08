Blitz dei carabinieri in un centro di accoglienza: trovati 5 scooter rubati (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn controllo di routine in una struttura di accoglienza per migranti si è rivelato particolarmente fruttuoso per i carabinieri della stazione di Calvizzano (Na). I militari sono intervenuti in viale della Resistenza nelle aree di pertinenza dell’area destinata a centro di asilo per oltre 200 persone di varie nazionalità, e verosimilmente in uso agli ospiti, rinvenendo 5 scooter provento di furto, due con telaio punzonato e contraffatto. E ancora una targa oggetto di furto commesso nel capoluogo campano. I veicoli sono stati tutti sequestrati, saranno restituiti ai legittimi proprietari e sono in corso accertamenti per verificare chi li utilizzasse. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn controllo di routine in una struttura diper migranti si è rivelato particolarmente fruttuoso per idella stazione di Calvizzano (Na). I militari sono intervenuti in viale della Resistenza nelle aree di pertinenza dell’area destinata adi asilo per oltre 200 persone di varie nazionalità, e verosimilmente in uso agli ospiti, rinvenendo 5provento di furto, due con telaio punzonato e contraffatto. E ancora una targa oggetto di furto commesso nel capoluogo campano. I veicoli sono stati tutti sequestrati, saranno restituiti ai legittimi proprietari e sono in corso accertamenti per verificare chi li utilizzasse. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Blitz dei #Carabinieri in un centro di accoglienza: trovati 5 #Scooter #Rubati ** - TV7Benevento : Basket: Nba, Durant incontrerà il proprietario dei Nets per fare chiarezza sul suo futuro - - GDS_it : Blitz contro il lavoro nero a #Siracusa. Nel corso dei controlli, a fronte di 87 posizioni lavorative esaminate, so… - AntennaSud : Marsicovetere, blitz dei carabinieri in appartamento: lancia eroina dalla finestra - Carlino_Rimini : Blitz dei vigili in bici elettrica per fermare i motorini ‘fracassoni’ -