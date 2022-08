Allerta caldo in Italia, in arrivo una nuova ondata africana: ecco quando, le previsioni meteo (Di mercoledì 3 agosto 2022) meteo. Il caldo continua ad attanagliare il Paese e una nuova Allerta meteo si profila all’orizzonte, con temperature da record. Proprio nel bel mezzo di questa già torrida estate 2022, nella quale gli effetti del riscaldamento del mare e della temperatura terrestre si fanno sentire durante tutta la giornata, con afa e umidità non sono ancora finiti. meteo: in arrivo ennesimo anticiclone dal nord Africa Di fatto, stando ai rilevamenti meteorologici, in queste prime settimane di agosto ci sarà una nuova ondata di calore, già percepibile da oggi Il caldo torrido però deve ancora arrivare ed entrare a pieno regime: gli esperti hanno indicato mercoledì 3 agosto come giorno nel quale ci sarà la vera ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022). Ilcontinua ad attanagliare il Paese e unasi profila all’orizzonte, con temperature da record. Proprio nel bel mezzo di questa già torrida estate 2022, nella quale gli effetti del riscaldamento del mare e della temperatura terrestre si fanno sentire durante tutta la giornata, con afa e umidità non sono ancora finiti.: inennesimo anticiclone dal nord Africa Di fatto, stando ai rilevamentirologici, in queste prime settimane di agosto ci sarà unadi calore, già percepibile da oggi Iltorrido però deve ancora arrivare ed entrare a pieno regime: gli esperti hanno indicato mercoledì 3 agosto come giorno nel quale ci sarà la vera ...

