"Una messinscena". Le rivelazioni sulla "decapitata del lago" (Di martedì 2 agosto 2022) Giuseppe Reina, pronipote di Antonietta Longo trovata morta nel 1955, racconta in un libro il caso della "decapitata del lago". E a ilGiornale.it rivela: "Ho dubbi che si tratti di un delitto" Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 agosto 2022) Giuseppe Reina, pronipote di Antonietta Longo trovata morta nel 1955, racconta in un libro il caso della "del". E a ilGiornale.it rivela: "Ho dubbi che si tratti di un delitto"

