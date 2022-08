UFFICIALE – Ramsey riparte dal Nizza

Leggi su 11contro11

(Di martedì 2 agosto 2022) Aaronè pronto a ripartire dal. Dopo l’esperienza non esaltante in prestito ai Rangers, il centrocampista gallese ex Juventus diventa ufficialmente un nuovo calciatore rossonero. Questo avviene solo pochi giorni dopo la risoluzione del contratto con i bianconeri. Infatti, prima di accasarsi in una nuova squadra, il gallese ha interrotto il suo rapporto in scadenza nel 2023 percependo una buonuscita.al: prima esperienza in Ligue 1 Aaronpassa al. A riferirlo è lo stesso club transalpino con un post sui propri profili social e sul suo sito. Ancheha comunicato il suo passaggio in Ligue 1 caricando una foto con la nuova maglia sui suoi profili social ufficiali. Ilprosegue il ...