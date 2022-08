Ucciso da un drone Al Zawahiri | l' erede di Bin Laden Blitz degli Usa a Kabul | colpito sul terrazzo di casa

(Di martedì 2 agosto 2022) Gli Usa hannoil capo di Al Qaeda, Ayman Al. Undici anni dopo Osama Bin, gli Stati Uniti hanno eliminato il suo. Il 71enne era considerato il "numero uno" del terrorismo internazionale. Allora Biden era il vicepresidente di Barack Obama. Stavolta, è stato lui a guidare l’operazione. "Giustizia è fatta, questo terrorista non c’è più", ha esultato Biden con un breve intervento dallaBianca trasmesso dai maggiori network televisivi americani. "Non importa - ha aggiunto - quanto tempo serve, o dove ti nascondi. Se sei una minaccia, gli Usa ti scovano". L’attacco è avvenuto quando a Washington era sabato sera, le 21.48, e a- separata da otto ore e mezza di fuso orario - domenica mattina. Quello è stato il momento in cui al-, ...

A quindici giorni esatti dal primo anniversario della caduta della capitale afghana Kabul in mano ai talebani, unamericano haa Sharpur - un quartiere nel centro della città - l'egiziano Ayman al Zawahiri , 71 anni, leader dell'organizzazione terroristica Al Qaeda. Nella notte ha parlato il ...... tra l'inizio degli anni Novanta e la morte del suo boss e fraterno amico, Osama Bin Laden,... Il "nemico lontano" lo raggiunge con un, lo spirito dei nuovi tempi. Da quanto dichiarano fonti negli Usa, è Al Qaida Ayman al-Zawahri il leader ucciso nel fine settimana: il terrorista è stato ucciso in un attacco americano compiuto con un drone. Lo riporta l'agenzia ...