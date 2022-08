Tutti pazzi di Fagioli, il baby fenomeno fa qualcosa di impensabile (Di martedì 2 agosto 2022) Uno dei giocatori più interessanti per la Juve che verrà è senza dubbio il giovane Nicolò Fagioli, un ragazzo dotato di gran classe. Il settore giovanile della Juventus ha permesso a tantissimi giocatori di poter essere considerati di prima fascia, ma sono pochi quelli che sono riusciti a emergere in maglia bianconera della prima squadra, ma con Nicolò Fagioli la sensazione è quella che sicuramente siamo di fronte a uno di quei giocatori che potrà segnare il futuro del calcio europeo. LaPresseNessuno nella scorsa stagione avrebbe mai potuto immaginare che la Cremonese sarebbe stata in grado di poter essere promossa in Serie A, un qualcosa che non accadeva addirittura della stagione 1995-96 e grigiorossi lombardi non sembravano nemmeno avere una squadra così importante da poter competere per le prime posizioni. Uno degli uomini ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 agosto 2022) Uno dei giocatori più interessanti per la Juve che verrà è senza dubbio il giovane Nicolò, un ragazzo dotato di gran classe. Il settore giovanile della Juventus ha permesso a tantissimi giocatori di poter essere considerati di prima fascia, ma sono pochi quelli che sono riusciti a emergere in maglia bianconera della prima squadra, ma con Nicolòla sensazione è quella che sicuramente siamo di fronte a uno di quei giocatori che potrà segnare il futuro del calcio europeo. LaPresseNessuno nella scorsa stagione avrebbe mai potuto immaginare che la Cremonese sarebbe stata in grado di poter essere promossa in Serie A, unche non accadeva addirittura della stagione 1995-96 e grigiorossi lombardi non sembravano nemmeno avere una squadra così importante da poter competere per le prime posizioni. Uno degli uomini ...

