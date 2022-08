Suicidio assistito | è morta la donna accompagnata da Marco Cappato in Svizzera

nmirotti : @Ricchei Esprimo solidarietà da elettrice di sx. Neanche dalle nostre parti restano grandi alternative al suicidio… - cesarebrogi1 : Suicidio assistito, Cappato annuncia che Elena è morta e domani andrà a costituirsi - globalistIT : - tribuna_treviso : Malata terminale di tumore, è insieme a Marco Cappato. Nelle prossime ore sarà sottoposta alle visite. «Sono davant… - DomaniGiornale : ?????? #Suicidioassistito, @marcocappato annuncia che Elena, 69enne affetta da una patologia oncologica polmonare irre… -

Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, ha aggiunto che domani, al suo rientro in Italia, andrà ad autodenunciarsi per aver aiutato la donna ad accedere alin Svizzera ...Lo scrive su twitter Marco Cappato, Tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che ieri è andato in Svizzera per accompagnare a morire con iluna 69enne veneta affetta da una grave ...Il viaggio di 8 ore dal Veneto per aiutare la pensionata 69enne malata terminale. Cappato: "Domani in Italia andrò a autodenunciarmi" ...Milano, 2 ago. (askanews) - 'Elena ha appena confermato la sua volontà: è morta, nel modo che ha scelto, nel Paese che glielo ha permesso.