Strage sull'A1 a Cassino: tre morti e due feriti gravi in uno scontro tra due tir e un'auto (Di martedì 2 agosto 2022) scontro tra due tir e un'auto: tre morti e due feriti gravi. La Strage si è consumata stanotte, poco prima dell'una sulle corsie dell'A1 nel tratto compreso tra Cassino e... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 agosto 2022)tra due tir e un': tree due. Lasi è consumata stanotte, poco prima dell'unae corsie dell'A1 nel tratto compreso trae...

infoitinterno : Strage sull'A1, tre morti e due feriti gravi. Autostrada chiusa per ore, all'alba la riapertura - infoitinterno : Strage sull'A1 a Cassino: tre morti e due feriti gravi in uno scontro tra due tir e un'auto - infoitinterno : Strage sull'autostrada: tre morti e due feriti gravi in uno scontro tra due tir e un'auto - occhio_notizie : Strage sull'A1, muore un camionista casertano: stava soccorrendo un automobilista in panne | - Val_Ozne : Ricordo: 'FdI chiede una Commissione d’inchiesta sulle stragi all’insegna del revisionismo storico. Sull’attentato… -