Sorelle investite dal treno | il padre Vittorio Pisanu | “Dovevo accompagnarle io a Riccione | facevamo sempre così”

(Di martedì 2 agosto 2022) Erano le circa le 6 del mattino quando Alessia, la più piccola delle dueche domenica 31 luglio sono state travolte da un Frecciarossa in corsa, ha chiamato ilper l’ultima volta. Lui, che appena ha visto la telefonata da parte di un numero sconosciuto si è subito preoccupato, è stato rincuorato dalla voce della figlia: “Tranquillo papà. Il mio cellulare è scarico, a Giulia lo hanno rubato. Va tutto bene, stiamo andando in stazione e torniamo a casa”. Pochi minuti dopo si è consumato l’episodio che ha devastato la famiglia di. Oranon riesce a darsi pace: doveva accompagnare lui le figlie asabato sera e poi ria casa subito dopo la discoteca: “...

La scuola di Alessia Pisanu, la più piccola delle duemorte domenica mattinada un treno a Riccione, pubblica sul proprio sito i disegni della ragazza. Un narciso giallo, una magnolia rosa. "Ciao Alessia, Ci hai lasciato così, all'...Inizia così il saluto che la scuola di Alessia Pisanu, la più piccola delle duemorte domenica mattinada un treno a Riccione, pubblicando sul proprio sito i disegni della ragazza. ...Il papà di Giulia e Alessia Pisanu non si dà pace. Ogni sabato andava a riprendere le figlie fuori dalla discoteca di Riccione, ma non quel giorno ...Resta un mistero la ragione per cui le due sorelle si trovassero sui binari. "Ora la famiglia deve essere protetta" e il Comune di Riccione sospende la pubblicazione dei commenti sui social ...