"Si è bevuto il cervello": Sallusti demolisce Enrico Letta, come si "suicida" con Calenda | Video (Di martedì 2 agosto 2022) Sin dal primo momento, l'accordo siglato da Enrico Letta e Carlo Calenda è sembrato a molti una clamorosa fregatura per il primo e per il Pd. Già, negli uninominali i candidati verranno decisi al 70% dai dem e al 30% da Azione. Ma non solo: nella conferenza stampa che ha seguito l'intesa, si è parlato anche di parità di condizioni per quel che riguarda il programma e di due "front-runner", Letta e Calenda appunto. Il tutto a discapito di quello che dicono gli ultimi sondaggi, ovvero che Azione abbia meno di quattro volte i voti di cui è accreditato il Pd. E su questa evidente e clamorosa sperequazione, ospite a In Onda - il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7 -, picchia duro Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Il quale non risparmia giudizi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Sin dal primo momento, l'accordo siglato dae Carloè sembrato a molti una clamorosa fregatura per il primo e per il Pd. Già, negli uninominali i candidati verranno decisi al 70% dai dem e al 30% da Azione. Ma non solo: nella conferenza stampa che ha seguito l'intesa, si è parlato anche di parità di condizioni per quel che riguarda il programma e di due "front-runner",appunto. Il tutto a discapito di quello che dicono gli ultimi sondaggi, ovvero che Azione abbia meno di quattro volte i voti di cui è accreditato il Pd. E su questa evidente e clamorosa sperequazione, ospite a In Onda - il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7 -, picchia duro Alessandro, direttore di Libero. Il quale non risparmia giudizi ...

