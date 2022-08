Roma, salti di gioia per i tifosi: la rivelazione è una manna dal cielo (Di martedì 2 agosto 2022) Mourinho si sfrega le mani perché un altro colpo è ormai prossimo all’ufficializzazione: per la Roma rimangono da sistemare piccoli dettagli La Roma vuole vivere un’estate da protagonista sul mercato per puntare dritto al ritorno in Champions League. I giallorossi, con il successo in Conference League di maggio scorso, hanno interrotto una striscia senza successi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 agosto 2022) Mourinho si sfrega le mani perché un altro colpo è ormai prossimo all’ufficializzazione: per larimangono da sistemare piccoli dettagli Lavuole vivere un’estate da protagonista sul mercato per puntare dritto al ritorno in Champions League. I giallorossi, con il successo in Conference League di maggio scorso, hanno interrotto una striscia senza successi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

fettonejr : @sostenibile_2 @Pablit0rm @Sardanapalooo Te ripeto Pasquà. Me cominceró a preoccupare se mercoledì a quest'ora stam… - MilanMagnum : @supporter_roma @furgeTX Voi non avete capito il problema. Dal prossimo anno, partirà l'FPF, e non conterà nulla i… - mauromarchesi : RT @Eh__tweet: 'Il ricatto della minaccia del ritorno al fascismo è strumentale, non rischiamo una nuova marcia su Roma'. Così come non ris… - Fr_DeDom : RT @Eh__tweet: 'Il ricatto della minaccia del ritorno al fascismo è strumentale, non rischiamo una nuova marcia su Roma'. Così come non ris… - singerel : RT @Eh__tweet: 'Il ricatto della minaccia del ritorno al fascismo è strumentale, non rischiamo una nuova marcia su Roma'. Così come non ris… -