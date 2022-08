Roma, pugno duro con Diawara se rifiuta ancora la cessione. I dettagli (Di martedì 2 agosto 2022) La Roma è stanca del comportamento tenuto da Amadou Diawara. pugno duro dei giallorossi verso il centrocampista Come riferisce La Repubblica, la Roma continua a tenere il pugno duro per il futuro del centrocampista Amadou Diawara, che continua a rifiutare la cessione. Se il giocatore non dovesse cambiare presto idea, il club giallorosso sarebbe pronto ad adottare la linea già tenuta in passato con Fazio e Santon. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Laè stanca del comportamento tenuto da Amadoudei giallorossi verso il centrocampista Come riferisce La Repubblica, lacontinua a tenere ilper il futuro del centrocampista Amadou, che continua are la. Se il giocatore non dovesse cambiare presto idea, il club giallorosso sarebbe pronto ad adottare la linea già tenuta in passato con Fazio e Santon. L'articolo proviene da Calcio News 24.

