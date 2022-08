Roma, pericolo Tottenham: Conte non molla Zaniolo. Ultime (Di martedì 2 agosto 2022) Conte vuole il centrocampista nel suo Tottenham e spaventa la Roma: le Ultime sul possibile futuro di Zaniolo Stando a quanto riferito da Il Messaggero, il Tottenham punta con decisione su Nicolò Zaniolo, con Antonio Conte che farebbe di tutto per avere a sua disposizione il talento giallorosso. Mourinho vorrebbe trattenerlo e lo stesso giocatore sarebbe un po’ perplesso nell’accettare un trasferimento all’estero. Ma se dovesse arrivare un’offerta congrua, pari ad almeno 50/60 milioni di euro per intenderci, la Roma potrebbe anche cedere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022)vuole il centrocampista nel suoe spaventa la: lesul possibile futuro diStando a quanto riferito da Il Messaggero, ilpunta con decisione su Nicolò, con Antonioche farebbe di tutto per avere a sua disposizione il talento giallorosso. Mourinho vorrebbe trattenerlo e lo stesso giocatore sarebbe un po’ perplesso nell’accettare un trasferimento all’estero. Ma se dovesse arrivare un’offerta congrua, pari ad almeno 50/60 milioni di euro per intenderci, lapotrebbe anche cedere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

