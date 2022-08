(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ultimi giorni di viaggio per la carovana dinelpromossa dae con il contributo di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi che in dodiciha toccato otto località balneari delda Pioppi a Marina di Camerota, da Scario a Santa Maria di Castellabate coinvolgendo centinaia di bambini e bambine con laboratori di educazione ambientale per i più piccoli e workshop tematici per ragazzi e adulti. L’obiettivo è contrastare il cambiamento climatico partendo dai nostri comportamenti. Imparare a rispettare il mare e l’ambiente divertendosi. Ultimi appuntamenti domani 3 agosto a Paestum , il 4 ad Agropoli e il 5 agosto di nuovo a Paestum. Durante la carovana disono state premiate quelle località ...

Agenzia ANSA

In occasione del lancio dipresenta la Summer Hit delle migliori performance estive dei comuni costieri per quanto riguarda la raccolta differenziata. Analizzare l'efficacia ...Presentata oggi la Summer Hit dicon le migliori performance estive dei comuni costieri per quanto riguarda la raccolta differenziata sulla base dell'indice sperimentale di(IRE) che combina la variazione ... Riciclaestate di Legambiente, ultime tappe nel Cilento Ultimi giorni di viaggio per la carovana di «Riciclaestate» nel Cilento promossa da Legambiente e con il contributo di Conai, consorzio ...Ultimi giorni di viaggio per la carovana di Riciclaestate nel Cilento promossa da Legambiente e con il contributo di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi che in dodici t appe ha toccato otto località ...