"Non mi sentivo bene, non sono andato a prenderle stavolta", il dolore del padre di Giulia e Alessia Pisanu

Era sempre lì, all'uscita dei locali e delle discoteche in cui le sue due figlie passavano alcune serate. Sabato sera, però, un malessere gli ha impedito di essere lì, di raggiungerle fuori dal "Peter Pan" di Riccione per riportarle a casa, nella loro Castenaso. Un contrattempo che, poi, è stato reso ancor più devastante negli effetti da quel che è accaduto intorno alle 6.40 di domenica mattina, quando un treno Frecciarossa ha travolto e ucciso Giulia e Alessia Pisanu. Le due figlie del signor Vittorio che non riesce a trovare pace per quanto accaduto.

Giulia e Alessia Pisanu, il dolore del padre che non è potuto andare a prenderle

La tragedia si è consumata nel giro di pochi istanti. Le due giovanissime sorelle, di 15 e 16 anni, erano ...

