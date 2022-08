Milan, De Ketelaere ha deciso: ecco il numero di maglia / News (Di martedì 2 agosto 2022) Charles De Ketelaere sta per diventare ufficialmente un giocatore del Milan. Il belga ha scelto il numero di maglia: i dettagli Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Charles Desta per diventare ufficialmente un giocatore del. Il belga ha scelto ildi: i dettagli

AntoVitiello : ???De Ketelaere è arrivato in sede per firmare con il #Milan ??? #DeKetelaere - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - lucabianchin7 : Le prime immagini di #DeKetelaere all'aeroporto di Bruxelles, in arrivo al #Milan... - TheLastDuivel : RT @AntoVitiello: ???De Ketelaere è arrivato in sede per firmare con il #Milan ??? #DeKetelaere - SMSNEWSOFFICIAL : Charles De Ketelaere è ufficialmente un giocatore del Milan -