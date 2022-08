L'uomo che ha perso milioni di euro in Bitcoin buttandoli in discarica ha un piano per recuperarli (Di martedì 2 agosto 2022) Per mettere fine a incubo di nove anni, James Howells ha formato un team di esperti per ritrovare il disco rigido gettato per errore. Ma prima deve convincere le autorità di Newport: "Troppi rischi per l'ambiente" Ci si può rovinare la vita buttando nel cestino un hard disk? La risposta è sì e la dimostrazione è quanto successo a James Howells, un 36enne che vive a Newport, nel sud del Galles, che non si dà pace per aver cestinato l'equivalente di circa 179 milioni di euro. … Leggi su it.mashable (Di martedì 2 agosto 2022) Per mettere fine a incubo di nove anni, James Howells ha formato un team di esperti per ritrovare il disco rigido gettato per errore. Ma prima deve convincere le autorità di Newport: "Troppi rischi per l'ambiente" Ci si può rovinare la vita buttando nel cestino un hard disk? La risposta è sì e la dimostrazione è quanto successo a James Howells, un 36enne che vive a Newport, nel sud del Galles, che non si dà pace per aver cestinato l'equivalente di circa 179di. …

