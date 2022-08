L’Austria meglio di Speranza: via la quarantena per i positivi (Di martedì 2 agosto 2022) Ce l’avevano presentata come la patria delle restrizioni, il Paese del rigore, più severo anche del regime Speranza. Come osavamo lamentarci, se a Vienna facevano di peggio? L’Austria era la nazione che per prima aveva varato il lockdown per non vaccinati e le iniezioni anti Covid obbligatorie per tutti i maggiorenni. Poi, però, le cose sono cambiate. E al di là del Brennero, alla fine, sono tornati sui loro passi più rapidamente di quanto non abbiano fatto a Roma. Basta quarantena in Austria L’obbligo vaccinale, ad esempio, è caduto quasi subito: sospeso un mese dopo l’entrata in vigore a causa delle valutazioni dei tecnici governativi, non è stato ripristinato, nonostante le vaghe minacce di quei giorni. E intanto, da ieri, è caduto un altro tabù della pandemia: è stato abolito l’obbligo di quarantena per i ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 2 agosto 2022) Ce l’avevano presentata come la patria delle restrizioni, il Paese del rigore, più severo anche del regime. Come osavamo lamentarci, se a Vienna facevano di peggio?era la nazione che per prima aveva varato il lockdown per non vaccinati e le iniezioni anti Covid obbligatorie per tutti i maggiorenni. Poi, però, le cose sono cambiate. E al di là del Brennero, alla fine, sono tornati sui loro passi più rapidamente di quanto non abbiano fatto a Roma. Bastain Austria L’obbligo vaccinale, ad esempio, è caduto quasi subito: sospeso un mese dopo l’entrata in vigore a causa delle valutazioni dei tecnici governativi, non è stato ripristinato, nonostante le vaghe minacce di quei giorni. E intanto, da ieri, è caduto un altro tabù della pandemia: è stato abolito l’obbligo diper i ...

