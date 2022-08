“Isabel Allende, il suo Cile: un laboratorio politico di innovazione che sfida la rappresentanza maschile” (Di martedì 2 agosto 2022) Bergamo. Ha descritto l’alone di mistero che circonda la vita, sempre con uno sguardo curioso, empatico, umoristico. Ha difeso la bellezza dell’amore e del sesso anche da anziani. Ha messo al centro dei suoi romanzi spesso figure di donne – sole, abbandonate, migranti o sposate troppo presto – quasi sempre dotate di una forza d’animo da opporre agli ostacoli della vita. È Isabel Allende, la grande scrittrice Cilena naturalizzata statunitense, che festeggia il traguardo degli 80 anni. Autrice di capolavori come La Casa degli Spiriti, Inès dell’anima mia, L’amante giapponese ma anche Paula, pubblicato nel 1994 in ricordo della figlia scomparsa a 28 anni a causa di una rara e fulminea malattia, Isabel Allende ha vissuto tra Cile, Venezuela e Stati Uniti incarnando la multiculturalità. La ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022) Bergamo. Ha descritto l’alone di mistero che circonda la vita, sempre con uno sguardo curioso, empatico, umoristico. Ha difeso la bellezza dell’amore e del sesso anche da anziani. Ha messo al centro dei suoi romanzi spesso figure di donne – sole, abbandonate, migranti o sposate troppo presto – quasi sempre dotate di una forza d’animo da opporre agli ostacoli della vita. È, la grande scrittricena naturalizzata statunitense, che festeggia il traguardo degli 80 anni. Autrice di capolavori come La Casa degli Spiriti, Inès dell’anima mia, L’amante giapponese ma anche Paula, pubblicato nel 1994 in ricordo della figlia scomparsa a 28 anni a causa di una rara e fulminea malattia,ha vissuto tra, Venezuela e Stati Uniti incarnando la multiculturalità. La ...

SalvatValentin : RT @Vitality1978: Se il vostro karma è di unirvi, succederà comunque. Se non lo è, niente che tu possa fare sarà in grado di modificar… - lu_cos : RT @Vitality1978: Se il vostro karma è di unirvi, succederà comunque. Se non lo è, niente che tu possa fare sarà in grado di modificar… - OfloareOfloare1 : RT @Vitality1978: Se il vostro karma è di unirvi, succederà comunque. Se non lo è, niente che tu possa fare sarà in grado di modificar… - scorpiondag : RT @Vitality1978: Se il vostro karma è di unirvi, succederà comunque. Se non lo è, niente che tu possa fare sarà in grado di modificar… - OfloareOfloare1 : RT @POKI33847251: La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza ed al silenzio. Isabel Allende #NatiOggi #AgostoCon #CasaLettori @Casa… -