Il Misano Wolrd Circuit Marco Simoncelli compie 50 anni | la storia

gponedotcom : Dalle prime vittorie di Merzario e Brambilla, poi di Agostini e Pasolini, una lunga storia che concentra la centena… -

Agenzia ANSA

... la pista fu allungata a 4.226 mt con l'inversione del senso di marcia e profondi interventi anche sulle parti strutturali, oltre al cambio della denominazione da Santamonica aWorld Circuit. ...Sette appuntamenti , il primo in occasione del Gran Premio MotoGP di, l'ultimo a ridosso di EICMA - dove la Casa di Borgo Panigale tornerà protagonista - per ... ovvero la DucatiPremiére, ... Misano World Circuit, il 'Simoncelli' compie 50 anni - Attualità Leonardo Abruzzo sale al nono posto in classifica generale nel Campionato Italiano Velocità. Giulio Pugliese resta secondo nella Premoto3 ...Il Misano Wolrd Circuit compie 50 anni. Una lunga storia che concentra la centenaria passione del territorio per il motorsport.