Google sanzionata da Agcom | ha violato il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo Deve pagare 1 milione e 450mila euro

(Di martedì 2 agosto 2022) È di 750milala sanzione che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni () ha adottato nei confronti diIreland Limited – che controlla YouTube -, mentre ammonta a 700milaquella indirizzata a Top Ads Ltd. Nel complesso, le due ordinanze-ingiunzioni, ammontano a 1. Il motivo è la violazione deldidel, sancito dall’articolo 9 del decreto Dignità. Questo è il primo provvedimento adottato dall’Autorità nei confronti di un fornitore di servizi per la condivisione di video (video sharing platform o Vsp), multato per aver consentito la diffusione divietata, afferente a giochi con vincite in ...

RaiNews : Multa da 1 milione e 450mila euro. Si tratta del primo provvedimento adottato dall’Autorità nei confronti di un for… - antonie85321896 : RT @RaiNews: Multa da 1 milione e 450mila euro. Si tratta del primo provvedimento adottato dall’Autorità nei confronti di un fornitore di s… - ilnida : RT @RaiNews: Multa da 1 milione e 450mila euro. Si tratta del primo provvedimento adottato dall’Autorità nei confronti di un fornitore di s… - RaiNews : Multa da 1 milione e 450mila euro. Si tratta del primo provvedimento adottato dall’Autorità nei confronti di un for… -

RaiNews

... sia da parte di YouTube, società controllata da. Per quanto riguarda la sanzione irrogata a(già destinataria di una precedente ordinanza - ingiunzione per un totale di 100 mila euro ...Nel corso della verifica è stata altresìla citata donna per non aver messo il previsto ... Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostre ultime notizie daNews : clicca su SEGUICI, ... Google sanzionata dall'Agcom: pubblicizza giochi d'azzardo su YouTube Si tratta del primo provvedimento adottato dall’Autorità nei confronti di un fornitore di servizi per la condivisione di video, per aver consentito la diffusione di pubblicità vietata, afferente a gio ...