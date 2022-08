Gli italiani non vogliono più Michelle Hunziker: la notizia è giunta in mattinata (Di martedì 2 agosto 2022) Non bellissime novità per Michelle Hunziker, la svizzera un tempo più apprezzata d’Italia ma che oggi deve rivedere alcune sue scelte Dalla svizzera più amata dagli italiani a personaggio che forse sta iniziando a stufare il grande pubblico. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, una delle showgirl più brillanti e presenti nel nostro panorama televisivo. La L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Non bellissime novità per, la svizzera un tempo più apprezzata d’Italia ma che oggi deve rivedere alcune sue scelte Dalla svizzera più amata daglia personaggio che forse sta iniziando a stufare il grande pubblico. Stiamo parlando di, una delle showgirl più brillanti e presenti nel nostro panorama televisivo. La L'articolo proviene da Inews24.it.

Ettore_Rosato : In politica 2+2 non fa sempre 4. I voti non si spostano con l’aritmetica, si ottengono con le idee. A coalizioni am… - AlexBazzaro : Lo scambio epistolare Calenda - Letta è proprio quello che gli italiani desideravano. Tasse, immigrazione, lavoro,… - LaVeritaWeb : La speculazione elettorale sull’omicidio Ogorchukwu parte dal Pd e arriva ai media di riferimento, con Riotta che f… - gselvaggia : RT @il_latinista: Per convincere meglio gli italiani a votare cdx sarebbe interessante organizzare dei meeting con lettura guidata del libr… - ap_hashtag : RT @gladiatoremassi: Signorina #meloni, lei è da 30 anni che sta in politica, oltre ai danni che ha combinato, aver preso x il C.. gli Ital… -